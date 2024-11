Milan in prestito, Colombo gioca con continuità con l’Empoli. I numeri sono…

Milan, come stanno giocando i giocatori in prestito di proprietà dei rossoneri? Lorenzo Colombo, attaccante dell'Empoli, gioca spesso titolare

Siamo in un momento di pausa per la Serie A , con tanti giocatori del Milan impegnati con le proprie Nazionali. E' il momento perfetto per guardare un po' cosa stanno facendo i vari giocatori di proprietà dei rossoneri prestati durante la scorsa sessione di calciomercato . E' il momento di Lorenzo Colombo .

Milan in prestito, Colombo a Empoli: tra alti e bassi. I numeri

Il Serie A, con la maglia dell'Empoli, Colombo ha giocato 12 partite con 2 gol e un assist. In Coppa Italia 2 partite e un gol (dati transfermarkt.it). Insomma non proprio numeri impressionanti, ma il giocatore sta trovando continuità con i toscani, visto che al momento è un titolare fisso dell'attacco. Vedremo come andrà il resto della stagione della punta ex Milan. Ricordiamo che Colombo è andato all'Empoli con un prestito con diritto di riscatto. Il Milan, dal canto suo, si è riservato il diritto di contro-riscatto.