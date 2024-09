Milan, Colombo vuole tornare. Ecco quando. Retroscena sul derby

Lorenzo Colombo, attaccante di proprietà del Milan, è in prestito all'Empoli. La punta vuole tornare in rossonero. Ecco le sue parole

Lorenzo Colombo, attaccante di proprietà del Milan, sta giocando come attaccante titolare di Empoli che sta sorprendendo in questo inizio di stagione. La punta rossonera ha parlato in una lunga intevista a 'Il Corriere dello Sport'. Colombo è sicuro: vuole tornare al Diavolo. Ecco come e quando.