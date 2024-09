Calciomercato Milan – Colombo impressiona a Empoli. Le cifre del riscatto

Un ottimo inizio di stagione per l'Empoli. La squadra toscana ha conquistato il primo anticipo del venerdì battendo il Cagliari in trasferta con un 2-0. Grazie a questo successo, la formazione di Roberto D'Aversa ha esteso la sua serie di imbattibilità, con due vittorie e tre pareggi in questo avvio di campionato. Decisivo anche Lorenzo Colombo, in prestito dal Milan, che ha aperto le danze con il primo gol della partita.