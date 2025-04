Calciomercato Milan, Chiesa: il Liverpool apre alla clamorosa ipotesi

Calciomercato Milan, Federico Chiesa potrebbe essere uno dei rinforzi estivi per l'attacco? Secondo gli ultimi rumors di mercato, i rossoneri potrebbero cercare più profili italiani per il futuro. Tra questi ci potrebbe essere anche l'ex attaccante della Juventus. Chiesa ha lasciato il campionato italiano durante la scorsa estate, ma non ha lasciato il suo impatto con il Liverpool anche a causa della grandissima concorrenza. Potrebbe subito tornare in Italia? Ecco le ultime notizie.