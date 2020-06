Calciomercato Milan – Cessione Bennacer: le condizioni di Gazidis

CALCIOMERCATO MILAN – ‘Sport Mediaset‘ ha parlato di Ismaël Bennacer, classe 1997, regista franco-algerino del Milan che, negli ultimi giorni, è al centro di numerosi ‘rumors‘ di calciomercato.

Scaricato dall’Arsenal e ripartito dall’Empoli, Bennacer era sbarcato al Milan la scorsa estate tra lo scetticismo iniziale, un po’ per la retrocessione in Serie B con i toscani ed un po’ per un abito un po’ eccentrico indossato il giorno della firma sul contratto con il club di Via Aldo Rossi fino al 30 giugno 2024.

Poi, però, Bennacer ha fatto ricredere tutti: vittoria della Coppa d’Africa con l’Algeria (miglior giocatore della competizione, n.d.r.) e stagione in crescendo con il Diavolo. Oggi, a 22 anni, Bennacer fa un salto nel mercato dei grandi. PSG e Manchester City lo vogliono: pagato appena 15 milioni di euro, con clausola rescissoria fissata invece a 50, piace a Leonardo e Pep Guardiola.

L’attuale direttore sportivo del PSG, ex calciatore, dirigente ed allenatore rossonero, avrebbe già offerto 30 milioni di euro per Bennacer. Il prezzo, però, secondo l’amministratore delegato del Milan, Ivan Gazidis, non è quello giusto. Per lasciar partire Bennacer, infatti, Gazidis chiede il pagamento dell’intera clausola ed in un’unica soluzione.

Si dice, inoltre, che Guardiola, manager dei 'Citizens', abbia già contattato personalmente Bennacer, poiché vede in lui un playmaker da Champions League. Qualora il Manchester City (o il PSG) pagasse la clausola per acquistare Bennacer, il Milan registrerebbe una plusvalenza netta di 39 milioni di euro: la più importante dell'era Elliott Management Corporation.