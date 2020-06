Calciomercato Milan – Dalla Francia: offerta PSG per Bennacer. Il Diavolo …

CALCIOMERCATO MILAN – Prelevato dall’Empoli, la scorsa estate, per 16 milioni di euro, il centrocampista Ismaël Bennacer, giunto al Milan con la palma di miglior giocatore della Coppa d’Africa 2019, ha disputato una bella stagione con la maglia rossonera.

Bennacer, regista franco-algerino classe 1997, è stato sicuramente tra i migliori del Milan di Marco Giampaolo prima e di Stefano Pioli poi e, pertanto, ha attirato su di sé l’attenzione di tanti top club in Europa. Su tutti, Bennacer è entrato nel mirino del PSG e del Manchester City.

Leonardo, ex rossonero ed attuale direttore sportivo del PSG, lo avrebbe messo nella lista dei suoi obiettivi per la prossima stagione insieme a Sergej Milinković-Savić della Lazio; Pep Guardiola, manager dei ‘Citizens‘, si dice che abbia già preso contatti con il ragazzo ed il suo entourage.

In Francia, intanto, scrivono di una prima, concreta offerta presentata dal PSG per prendere Bennacer. I parigini, secondo ‘FootMercato‘, avrebbero offerto 30 milioni di euro in contanti per acquistare il numero 4 rossonero. Offerta che, però, sarebbe stata prontamente rispedita al mittente dal club di Via Aldo Rossi.

Nel contratto di Bennacer con il Milan, valido fino al 30 giugno 2024, è presente una clausola rescissoria di 50 milioni di euro. Bennacer, per il Diavolo, è incedibile. Naturalmente, qualora una delle contendenti si presentasse con tale cifra, il giocatore andrebbe via … A meno, però, non si muoverà da Milano per nessun motivo.