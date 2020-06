Calciomercato Milan – PSG e Manchester City fanno sul serio per Bennacer

MERCATO MILAN – Cedere o resistere? Il Milan inizia a domandarsi cosa fare riguardo al futuro di Ismael Bennacer, regista algerino classe 1997. Arrivato dall’Empoli lo scorso anno per 16 milioni, il centrocampista è entrato nel mirino di alcuni top club europei tra cui il Paris Saint Germain e il Manchester City. L’esistenza di una clausola rescissoria da 50 milioni è emersa solamente alcuni giorni fa, il che porta a pensare che il Milan, in parte, non sia proprietario del destino di Bennacer.

Come riporta questa mattina Tuttosport, Leonardo – dirigente del club parigino – non vede l’ora di fare qualche dispettuccio al Milan e Ivan Gazidis viste le modalità del suo addio risalenti alla passata stagione. Un investimento da 50 milioni, tuttavia, avrebbe frenato anche lo stesso brasiliano che ha appena staccato un assegno con la stessa cifra per riscattare Mauro Icardi dall’Inter. I contatti con Moussa Sissoko, agente di Bennacer, però, ci sono stati e probabilmente continueranno.

Anche il Manchester City sembra intenzionato a fare sul serio, nonostante le ultime vicissitudini con la UEFA e conseguente esclusione dalle coppe (in attesa del ricorso al TAS). Pep Guardiola avrebbe già contattato l’algerino per spiegargli il suo modo di giocare a calcio e convincerlo a trasferirsi in Inghilterra. Le perplessità maggiori in caso di un’offensiva ce le avrebbe il Milan, chiamato a prendere una decisione sul futuro del ragazzo.

Nella filosofia di Gazidis cedere a 50 milioni un calciatore comprato a 16 rappresenta l’emblema del suo progetto. Ma il Milan deve pensare di iniziare a costruire qualcosa di importante per uscire dalla mediocrità. E in questo caso, 50 milioni cash giustificherebbero la cessione dell’algerino? Intanto, migliorano le condizioni di Ibrahimovic: ECCO LE ULTIME>>>

