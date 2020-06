Milan, Ibrahimovic: il polpaccio migliora. Ora la Lazio nel mirino

MILAN NEWS – Zlatan Ibrahimovic ha svolto ieri in tarda mattinata alla clinica Columbus di Milano gli esami strumentali al soleo del polpaccio destro, fondamentali per capire come si era “comportata” la lesione procuratasi in seguito ad uno scatto il 25 maggio. Il comunicato del club rossonero ha lasciato trasparire ottimismo in merito alle condizioni dello svedese:

“AC Milan comunica che Zlatan Ibrahimović è stato sottoposto oggi ad esame di controllo della lesione del muscolo soleo del polpaccio destro. Il processo di guarigione procede bene senza complicanze. Un nuovo controllo è da prevedere fra una decina di giorni”. Lo svedese, dunque, potrà restare in Italia e cominciare le cure del caso a Milanello senza rientrare in patria come fatto nei giorni scorsi.

Segnali positivi e incoraggianti, anche perché affrettare i tempi non è proprio il caso dal momento che tra un paio di settimane si giocherà davvero ogni 3 giorni. Rischiare una ricaduta vorrebbe dire perdere Zlatan fino al termine del campionato e se il club rossonero vuole raggiungere un piazzamento europeo non può certamente permettersi questo lusso. Fra una decina di giorni nuovi controlli, che se risulteranno positivi permetteranno a Ibra di tornare ad allenarsi almeno parzialmente in gruppo.

Lo svedese, secondo le tempistiche, dovrebbe rientrare ad inizio luglio, giusto in tempo per i 3 giorni più difficili dell’intera stagione rossonera, quando il Milan incontrerà il 4 la Lazio all’Olimpico e il 7 la Juventus a Torino. Ibra ha messo i biancocelesti nel mirino e si augura di poter essere a disposizione di Pioli per la doppia sfida contro le prime due del campionato. A quasi 39 anni Zlatan vuole ancora stupire e, intanto, ha già ampiamente smentito chi scriveva che aveva finito la carriera…

