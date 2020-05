Infortunio Ibrahimovic: problema al polpaccio, non al tendine d’Achille

MILAN NEWS – Questa mattina Zlatan Ibrahimovic, attaccante svedese del Milan, al termine della partitella d’allenamento al ‘Milanello Sports Center’, dopo uno scatto si è fermato, accusando un dolore al polpaccio.

Ibrahimovic, che ha lasciato Milanello visibilmente scuro in volto, sosterrà nelle prossime ore degli esami medici per stabilire l’entità dell’infortunio muscolare. In un primo momento, addirittura, si è temuto un problema al tendine d’Achille.

Un infortunio che, qualora fosse stato confermato, avrebbe messo a rischio la carriera del quasi 39enne nativo di Malmö. Secondo quanto riferito, invece, da ‘Sky Sport’, dal Milan, in questi minuti, tenderebbero ad escludere problemi di questo tipo.

Si tratterebbe ‘soltanto’ di un problema al polpaccio. Se così fosse, Ibrahimovic potrebbe cavarsela nel giro di qualche settimana o mese.