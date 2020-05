Calciomercato Milan – Futuro Ibrahimovic, le novità. Spunta la Fiorentina

CALCIOMERCATO MILAN – Secondo quanto riferito da ‘Sport Mediaset‘, Zlatan Ibrahimovic, attaccante svedese, classe 1981, in scadenza di contratto con il Milan, vuole che il suo futuro venga ridefinito entro la ripartenza del campionato di Serie A, prevista, nelle intenzioni della Lega Calcio e della F.I.G.C., per il prossimo 20 giugno.

Ad Ibrahimovic basterebbe una telefonata per cominciare a parlarne. Ma, senza Zvonimir Boban e con Paolo Maldini in uscita dai quadri dirigenziali, con Geoffrey Moncada e Hendrik Almstadt, ‘007 del mercato‘ rossoneri che, al momento, non possono assumere delle decisioni formali, spetterà ad Ivan Gazidis, amministratore delegato del club di Via Aldo Rossi, convocare Ibrahimovic.

Gazidis dovrà illustrare ad Ibrahimovic i dettagli del progetto di Ralf Rangnick. Prima, però, servirà il ‘sì’ definitivo del tedesco ad accettare il progetto Milan a partite dalla stagione 2020-2021. Un’ipotesi, comunque, sempre più plausibile, giacché Rangnick starebbe già cercando casa a Milano. Ibrahimovic segue con interesse, dunque, le negoziazioni tra Milan e Rangnick. Le alternative, però, non gli mancano.

Oltre a Bologna e Hammarby, infatti, per lui si starebbe facendo sotto la Fiorentina. In caso di cessione di Federico Chiesa, Ibrahimovic sarebbe l’asso nella manica di Rocco Commisso, Presidente viola, intenzionato ad offrire allo svedese un contratto di una stagione a 5 milioni di euro netti, un milione in più di quanto percepito da Franck Ribéry.

Ibrahimovic, però, continua a dare la priorità al Milan. A patto, logicamente, che il Diavolo bussi alla sua porta in tempi brevi … QUI LE ULTIME DI MERCATO SU JÉRÉMIE BOGA >>>