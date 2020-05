Milan, si ferma Ibrahimovic: si teme un problema al tendine d’Achille

MILAN NEWS – Come comunicato da Peppe Di Stefano in collegamento da Milanello per ‘Sky Sport‘, si è fermato Zlatan Ibrahimovic questa mattina in allenamento.

“Partitella di fine allenamento, lancio, scatto, Ibrahimovic si ferma. Dolore al polpaccio. Possibilità concreta che ci sia uno stiramento al gemello, che nel giro di un mese, un mese e mezzo potrebbe risolversi”, ha detto Di Stefano.

“Ma si teme un problema al tendine d’Achille – ha aggiunto il giornalista sportivo sull’infortunio di Ibrahimovic – che, per un 39enne, sarebbe un bel problema da risolvere. Ibrahimovic ha lasciato Milanello sulle proprie gambe. Gli esami medici ci saranno nelle prossime ore“.

A rischio, dunque, la carriera del nativo di Malmö?