Calciomercato Milan – Florentino l’alternativa a Bakayoko

MERCATO MILAN – Come riportato dalla Gazzetta dello Sport questa mattina, Florentino Luis del Benfica resta l’alternativa ad un possibile ritorno di Tiémoué Bakayoko. Il giovane centrocampista lusitano (classe 1999) ha una clausola rescissoria altissima – 120 milioni – ma il prezzo in realtà è decisamente più trattabile: si parte dai 40 milioni.

Il Milan, in realtà, spera di poterlo prendere in prestito biennale con diritto o obbligo di riscatto, esattamente come fatto a gennaio dal Tottenham con Gedson Fernandes. In alternativa i rossoneri sperano di poter inserire nell’operazione il cartellino di Lucas Paquetà, ma il club di Lisbona non sembra favorevole a questa idea. Chi resterà certamente al Milan è Calhanoglu: pupillo di Rangnick, i due si sarebbero già sentiti>>>

