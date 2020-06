MILAN NEWS – Come riportato questa mattina dalla Gazzetta, a Ralf Rangnick piace parecchio Hakan Calhanoglu. I due, infatti, si sussurra che si sarebbero già sentiti in forma privata nei mesi scorsi. Il turco numero 10 sarà uno dei confermati dallo staff tecnico del tedesco e con ogni probabilità verrà rinnovato il suo contratto in scadenza nel 2021. Ecco le ultime sul suo rinnovo>>>

