Calciomercato Milan – Si lavora al rinnovo di Calhanoglu: le ultime

CALCIOMERCATO MILAN – Ieri pomeriggio, in un’intervista rilasciata ai microfoni di ‘beINSPORTS‘, Hakan Calhanoglu, classe 1994, fantasista turco del Milan, ha rivelato come gli piacerebbe giocare un giorno nel Galatasaray, famoso club di Istanbul, per il quale fa il tifo suo padre.

Calhanoglu ha anche specificato come vorrebbe portare la maglia numero 10 dei ‘Cimbom‘, indossata, per tanti anni, dal fuoriclasse rumeno Gheorghe Hagi. Ed il Galatasaray, come si ricorderà, aveva già tentato un approccio con Calhanoglu durante la scorsa sessione invernale di calciomercato …

Secondo quanto riferito da ‘calciomercato.com‘, però, Calhanoglu non indosserà, nel breve periodo, nessun’altra maglia di una squadra di club fuorché quella rossonera. Il club di Via Aldo Rossi, infatti, ha già cominciato a trattare il rinnovo del contratto dell’ex Amburgo e Bayer Leverkusen, il cui accordo attuale con i rossoneri scadrà il 30 giugno 2021.

Questo perché Calhanoglu piace, molto, a Ralf Rangnick, che sarà il prossimo tecnico del Milan, il quale lo avrebbe già voluto l'anno scorso al RB Lipsia.