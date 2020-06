Calciomercato Milan – Jovic prima scelta: ecco il budget per il serbo

CALCIOMERCATO MILAN – Come ormai noto il Milan, che per la prossima stagione vuole inserire nel proprio organico un grande centravanti, ha messo Luka Jovic, classe 1997, attaccante serbo di proprietà del Real Madrid, in cima alla propria lista dei desideri per la prossima stagione.

Jovic la scorsa estate si è trasferito dall’Eintracht Francoforte al Real Madrid per 60 milioni di euro. Chiuso, però, da Karim Benzema, ha giocato davvero poco nella sua prima stagione alla ‘Casablanca‘. Attualmente infortunato, rischia di non rientrare subito per la ripresa della Liga 2019-2020 e, pertanto, di aver gettato un’annata alle ortiche.

Ecco perché, a fine stagione, nonostante parlino di un Jovic determinato a convincere Zinedine Zidane nel 2020-2021, il serbo può lasciare le ‘Merengues‘ per giocare con maggiore continuità. Il Milan, per Jovic, ha già stanziato un budget massimo oltre il quale non vuole scollinare.

Secondo ‘calciomercato.com‘, infatti, il Milan vorrebbe pagare Jovic non più di 40 milioni di euro per l’acquisto a titolo definitivo. Discorso diverso, naturalmente, qualora il Real Madrid, nel caso in cui volesse mantenere il controllo sul cartellino del giocatore, lo cedesse in prestito biennale con diritto oppure obbligo di riscatto nel 2022 … A quel punto Jovic potrebbe anche costare di meno al Diavolo.

Ci sarà, da lavorare, poi, sull’ingaggio di Jovic che, attualmente, a Madrid, percepisce ben 5 milioni di euro l’anno. Andrebbe spalmato su più annualità per firmare con il Milan. QUESTE, INTANTO, LE ULTIME DI MERCATO SUGLI OBIETTIVI DI RALF RANGNICK >>>