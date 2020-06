Calciomercato Milan – Pressing per Szoboszlai e Dumfries: il punto

MERCATO MILAN – Come riportato questa mattina da Tuttosport, il Milan sta cercando di spingere per Dominik Szoboszlai e Denzel Dumfries. Sul centrocampista ungherese, grande protagonista nel weekend della vittoria della Coppa d’Austria con gol e assist nel 5-0 finale del suo Salisburgo, il Milan dovrà superare la forte concorrenza della Lazio che il prossimo anno potrà giocarsi la carta Champions League. Il club rossonero da parte sua potrà confidare sulla conoscenza di Ralf Rangnick, che grazie ai suoi uomini di mercato lo ha scovato negli anni passati.

Il classe 2000 ungherese costa circa 20 milioni e nelle ultime settimane il club rossonero ha intensificato i contatti per portarlo in Italia. Come rivelato poco tempo fa dal Ct della nazionale ungherese, il futuro del ragazzo sarà in Italia, ma resta ancora da capire se a Milano o a Roma. Per quanto riguarda la fascia destra, invece, i rossoneri stanno cercando di fare loro Denzel Dumfries, promettente laterale olandese del PSV Eindhoven. L’alternativa rimane Mazraoui dell’Ajax.

Il costo del cartellino di Dumfries si aggira sempre sui 20-25 milioni e secondo le ultime indiscrezioni gli olandesi non riscatteranno Ricardo Rodríguez. Decisione che in qualche modo complica i piani rossoneri che non potranno proporre una contropartita. Mino Raiola potrà facilitare la trattativa? Vedremo. Quel che è certo è che se Dumfries arriverà allora uno tra Conti o più facilmente Calabria dovrà lasciare i rossoneri. Sul classe 1996 c’è qualche richiesta: sarà l’ennesima promessa non mantenuta?

