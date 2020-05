Calciomercato Milan – Rodriguez, il Psv non lo riscatta: le ultime

CALCIOMERCATO MILAN – L’exploit di Theo Hernandez ha spinto Ricardo Rodriguez alla cessione, avvenuta nel mercato di gennaio. Lo svizzero si è trasferito al PSV Eindhoven in prestito secco per un milione di euro, con un opzione di acquisto. Secondo quanto riferito dall’esperto di mercato Nicolò Schira, però, il club olandese non avrebbe intenzione di esercitare tale opzione. Per questo motivo Rodriguez tornerà al Milan a fine stagione, forte del suo contratto in scadenza nel 2021.

