Calciomercato Milan – Carnevali: “Boga? Ha richieste in Italia e all’estero”

CALCIOMERCATO MILAN – Tutti pazzi per Jeremie Boga. Ai microfoni di ‘Rai Radio 1’ Giovanni Carnevali, direttore sportivo del Sassuolo, ha parlato del futuro del francese che piace tanto al Milan. Ecco cosa ha detto: “Quando è arrivato da noi in pochi lo conoscevano e va dato merito al nostro scouting per averlo scovato e al nostro allenatore De Zerbi che lo ha fatto crescere. Ha richieste in Italia e all’estero. Il Sassuolo ha fatto uno sforzo per poterlo avere totalmente e adesso valuteremo. La volontà è tenerlo con noi perché, come dicevamo prima, dobbiamo avere un progetto di crescita e, ogni tanto bisogna fare dei sacrifici, ma dobbiamo anche trattenere i migliori. Boga avrà ancora delle richieste, se continuerà a crescere meglio per tutti noi, ma l’obiettivo è quello di trattenerlo ancora a Sassuolo“.

