Calciomercato Milan – Tonali, accordo totale con l’Inter: le cifre

CALCIOMERCATO MILAN – Con la ripresa del campionato più vicina che mai, il Milan si appresta a rimboccarsi le maniche per cercare di conquistare un posto in Europa League, al momento in mano al Napoli. La stagione in corso è di certo importante, ma i rossoneri hanno dimostrato a più riprese di pensare già a quella successiva, soprattutto considerando le voci su Ralf Rangnick che sono sempre più insistenti. Dopo aver sistemato la guida tecnica e non solo, i dirigenti di Via Aldo Rossi dovranno pensare ad allestire una squadra giovane e competitiva.

Sono molti i nomi in ballo, tra questi c’è sicuramente quello di Sandro Tonali. Il centrocampista del Brescia ha più volte confessato la sua fede rossonera e di sicuro non si opporrebbe ad un eventuale trasferimento. Ma c’è da considerare il lato economico, con le ‘Rondinelle’ che non vogliono lasciarlo partire per meno di 50 milioni di euro. Intanto, però, attenzione all’Inter che muove un primo passo importante sul classe 2000.

Secondo quanto riferito da ‘Il Corriere della Sera’, i nerazzurri avrebbero un accordo economico totale con Tonali, che si assicurerebbe un contratto di 2,5 milioni di euro a stagione. Adesso arriva il difficile però, con Cellino che non ha intenzione di scendere sulla cifra prima citata. Milan beffato? Non è ancora detta l’ultima parola, ma l’Inter ha ingranato la quarta e ha messo le mani sul centrocampista.

Intanto Stefano Pioli sta pensando al 3-5-2 per la ripresa del campionato: ecco perché, continua a leggere >>>