Milan, ipotesi 3-5-2? Pioli ci pensa in vista della ripresa: il punto

MILAN NEWS – Il Milan di Stefano Pioli è tornato ad allenarsi con l’intensità giusta in vista della ripresa che avverrà ufficialmente il 12 giugno contro la Juventus per la semifinale di ritorno di Coppa Italia. Adesso il tecnico rossonero dovrà alzare i ritmi della preparazione e portare i giocatori ad un livello tale da poter competere al meglio nelle partite che mancano per concludere la stagione.

Fra le tante soluzioni che Pioli sta studiando per cercare di raggiungere gli obiettivi prefissati, c’è anche quella di un cambio di modulo. Contro la Juventus infatti, complici le squalifiche di Zlatan Ibrahimovic, Samu Castillejo e Theo Hernandez, il suo Milan potrebbe schierarsi con un 3-5-2 e non con il consueto 4-2-3-1 utilizzato nelle ultime uscite risalenti al mese di febbraio.

Proviamo ad abbozzare una formazione in base alle informazioni che abbiamo raccolto dopo i primi allenamenti. Prendendo per buona la soluzione 3-5-2, per il ruolo di difensore centrale, con il rientro in gruppo di Leo Duarte, ci sarà abbondanza. Ecco perché il Milan potrebbe schierarsi con Mateo Musacchio, Simon Kjaer e Alessio Romagnoli, con il brasiliano pronto come alternativa. A destra ci sarà il solito ballottaggio Andrea Conti-Davide Calabria, con il primo in vantaggio. Per il secondo, c’è anche l’ipotesi di essere dirottato a sinistra contro la Juventus. Sulla corsia mancina è anche viva la soluzione Diego Laxalt.

In alternativa anche Giacomo Bonaventura e Lucas Paquetà potrebbero svolgere quel ruolo, ma queste, sono più che altro suggestioni. I 3 di centrocampo in mezzo, salvo imprevisti, saranno sicuramente Franck Kessie, Ismael Bennacer e Hakan Calhanoglu. Pronti a subentrare Lucas Biglia, Rade Krunic e gli appena citati Bonaventura e Paquetà.

Davanti invece le scelte saranno pressoché obbligate: Ante Rebic e Rafael Leao. Rimane anche viva la possibilità di vedere uno fra Paquetà e Calhanoglu a supporto di un’unica punta (Rebic). In porta ovviamente ci sarà Gianluigi Donnarumma.

Insomma, ovviare alle pesanti squalifiche con un cambio di modulo, potrebbe essere l’ideale per una squadra che dovrà necessariamente andare a Torino per cercare di fare risultato (l’andata di San Siro finì 1-1), se vuole qualificarsi alla finale della coppa nazionale. La preparazione del Milan di Stefano Pioli ricomincerà domani. Oggi infatti la squadra osserverà un giorno di riposo.

Intanto vi consigliamo l’imperdibile intervista amarcord di Galliani e Albertini sul Milan del 1994 >>>

SEGUICI SUI SOCIAL : CLICCA QUI ⇓