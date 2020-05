Milan, domani la ripresa degli allenamenti: Pioli alzerà i ritmi

MILAN NEWS – Il Milan sarà la prima squadra italiana a scendere in campo dopo la pandemia insieme alla Juventus in una semifinale di Coppa Italia che non avrà tra i protagonisti Zlatan Ibrahimovic, Theo Hernandez e Samu Castillejo, tutti e 3 squalificati.

Dopo un giorno di riposo previsto per oggi, domani pomeriggio ci sarà la ripresa degli allenamenti, con mister Stefano Pioli, che ha intenzione di alzare i ritmi e di aumentare i giri del motore, perché la sfida di ritorno (1-1 l’andata di San Siro) contro i bianconeri non è poi così lontana (si giocherà infatti venerdì 12 giugno).

Sessioni con focus sulla tecnica, sfruttando il pallone e intensificando la parte atletica saranno il pane quotidiano che Pioli imporrà alla squadra fino alla ripresa. Per il Milan, inizia ufficialmente la missione ritorno alle partite giocate.

