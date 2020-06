Allenatore Milan – Partito il conto alla rovescia per Rangnick

CALCIOMERCATO MILAN – Secondo quanto riferito da ‘Sport Mediaset‘, è partito il conto alla rovescia per l’arrivo di Ralf Rangnick, classe 1958, ex tecnico di TSG Hoffenheim, Schalke 04 e RB Lipsia, sulla panchina del Milan per la stagione 2020-2021.

Le parti, infatti, si stanno avvicinando e, come rivelato dalla ‘BILD‘, ci sarebbero tensioni all’interno del RB Lipsia in quanto Rangnick avrebbe ‘mollato’ Markus Krösche, direttore sportivo dei ‘Tori Rossi‘, segno, ormai, di come sia pronto ad abbracciare la sua nuova esperienza in Italia con il Diavolo.

‘Der Professor‘ Rangnick, secondo ‘Sport Mediaset‘, non volerà a Londra la prossima settimana per incontrare Gordon Singer, figlio di Paul, fondatore del fondo Elliott Management Corporation, per definire tutti i dettagli del suo contratto con il Milan. Presumibilmente, tale incontro avverrà a fine giugno.

Questo perché la Bundesliga, per quel periodo, sarà terminata ed anche perché, magari, sarà più semplice, con l’allarme coronavirus più lontano, entrare nel Regno Unito. Intanto, ha ricordato ‘Sport Mediaset‘, stamattina ha parlato Paolo Scaroni, Presidente del Milan, che ha evitato di destabilizzare l’ambiente rossonero proprio mentre stanno per ripartire Coppa Italia e Serie A 2019-2020.

Per il momento, ha commentato Scaroni, fiducia in Stefano Pioli. Su Rangnick, il Presidente ha sottolineato come le scelte per la panchina vengano fatte dall’amministratore delegato Ivan Gazidis. CLICCA QUI PER LE DICHIARAZIONI INTEGRALI DI SCARONI SUL MILAN >>>