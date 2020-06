Milan-Rangnick: cresce l’attesa per l’incontro con Gordon Singer

MILAN NEWS – Come riporta la Gazzetta dello Sport, cresce nell’ambiente rossonero l’attesa per l’incontro tra Ralf Rangnick e Gordon Singer. Ad oggi si è parlato, infatti, di budget, ampiezza dello staff e linee guida per la costruzione della rosa, ma l’accordo definitivo deve essere ancora sancito nero su bianco. Per questo motivo sarà necessario un incontro ufficiale in quel di Londra, dove ha sede il fondo americano Elliott.

Al momento, tuttavia, non c’è un incontro in programma. Questo, infatti, ci sarà solo dopo l’allentamento delle misure di restrizione anti-Covid-19 ancora presenti nel Regno Unito. E con l’arrivo di Rangnick ecco su chi potrebbe puntare il Milan a centrocampo>>>

