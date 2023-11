Calciomercato Milan – Camarda verso il primo contratto ‘pro’: le ultime

Qualche ora prima che Rafael Leão segnasse in rovesciata in Milan-PSG 2-1 di Champions League, Camarda aveva realizzato una prodezza in rovesciata stilisticamente ancora più bella in Milan-PSG 3-2 di Youth League, la 'Champions dei giovani', al 'Vismara'.

Il Diavolo può fargli firmare un nuovo triennale da marzo 2024 in poi — Se ne parla con un predestinato, è osservato da tutte le grandi d'Europa. Il Milan, però, può e vuole giocare d'anticipo e impedirne qualsiasi mossa di calciomercato: a marzo, una volta che Camarda avrà compiuto 16 anni, il Diavolo potrà fargli firmare il suo primo contratto da professionista.

Durata massima, tre anni: si presume, dunque, che il nuovo accordo scadrà il prossimo 30 giugno 2027. Con la sua conferma, i gol per l'attacco del Milan saranno assicurati al 100% anche in futuro.

