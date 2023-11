Calciomercato Milan – Attaccante, definito il futuro di Colombo

Dopo i prestiti in Serie B alla Cremonese ed alla Spal e quelli in Serie A a Lecce e Monza, la maturazione di Colombo è completata. Oggi, infatti, il centravanti cresciuto nelle giovanili rossonere è un attaccante adulto, pronto, con tutte le caratteristiche che servono per aggiungere qualità al reparto avanzato del Milan.

Crescita continua: a fine stagione farà ritorno a Milanello — I numeri - ha evidenziato la 'rosea' - dimostrano la crescita di Colombo negli anni: un gol in 13 partite a Cremona, poi 6 in 34 gare a Ferrara. Salito nella massima serie, 5 reti in 33 partite a Lecce e ora 3 nelle prime 9 presenze con il Monza. Il Milan lo riporterà a casa e farà affidamento anche su di lui per il futuro. LEGGI ANCHE: Mercato Milan, bomber in arrivo: la pazza idea di Furlani >>>

