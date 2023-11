Calciomercato Milan – Attaccante, tutto su David: tempistiche e costo

Per la 'rosea', difficilmente il Lille si priverà del suo forte cannoniere a stagione in corso. Il Diavolo, pertanto, farà un secondo tentativo per il numero 9 dei 'Dogues', ancora più deciso del primo, più nell'estate 2024 che nella prossima finestra invernale di trasferimenti.

Contratto in scadenza nel 2025, può arrivare per 40 milioni — Con un particolare non secondario: il contratto di David (autore finora in stagione di 4 gol e 2 assist in 17 partite) con il Lille scadrà il 30 giugno 2025. Un dettaglio che ne abbassa, inesorabilmente, la valutazione di mercato. I francesi avrebbero sempre voluto incassare 60 milioni di euro dalla sua cessione: presumibilmente andrà via a 40. LEGGI ANCHE: Mercato Milan, bomber in arrivo: la pazza idea di Furlani >>>

