Calciomercato Milan – Giroud, rinnovo in arrivo a stipendio ridotto

Resterà un senatore dello spogliatoio, resterà - a 38 anni - elemento importante nel reparto d'attacco della squadra rossonera. Ma logicamente non potrà più essere titolare fisso. Come, invece, sta accadendo in rossonero da un paio di stagioni a questa parte.

Si dividerà i compiti in attacco con Colombo e, forse, David — Con il ritorno di Lorenzo Colombo dal prestito al Monza e con il probabile arrivo di Jonathan David dal Lille, a Giroud sarà chiesta meno 'quantità' in termini di match giocati, ma altrettanta qualità in quelli che disputerà. LEGGI ANCHE: Mercato Milan, bomber in arrivo: la pazza idea di Furlani >>>

