Calciomercato Milan – Caccia ai giovani talenti: tutti i nomi | News

Le ultime news sul calciomercato del Milan: il club rossonero punta a mettere a segno qualche interessante colpo di prospettiva. Il punto

Daniele Triolo

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, parlando delle possibili mosse del Milan nel prossimo calciomercato estivo, ha sottolineato come il club rossonero tenga sott'occhio la situazione di tanti giovani talenti. Calciatori che hanno rubato l'attenzione degli scout della società di Via Aldo Rossi e per i quali potrebbe essere compiuto un investimento per rinforzare la rosa a disposizione di Stefano Pioli.

Tra i possibili, interessanti colpi di calciomercato del Milan in prospettiva spicca il nome di Vasco Walz, classe 2004, in rampa di lancio al Borussia Dortmund sebbene, ad oggi, militi ancora nella Under 17 giallonera. Centrocampista di gran qualità, Walz è seguito da diversi club in Europa ed al Milan è molto stimato. Così come Jamil Siebert, classe 2002, difensore del Fortuna Düsseldorf, vicino ai rossoneri prima che rinnovasse il suo contratto fino al 30 giugno 2024. Nonostante ciò, il Diavolo continua a seguirlo.

Non soltanto, però, giovani tedeschi nel mirino dei rossoneri, ma anche un paio di giovani francesi un po' più esperti. Si tratta di Imrân Louza del Nantes (5 gol, finora, nell'attuale edizione della Ligue 1) e di Boubakary Soumaré del Lille. Entrambi sono classe 1999. Il problema per Soumaré, ha sottolineato la 'rosea', è rappresentato dal prezzo: costa, infatti, non meno di 30 milioni di euro.