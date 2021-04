Calciomercato Milan – Attacco, si punta l’erede di Haaland | News

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Paolo Maldini e Frederic Massara hanno messo nel mirino un giovane attaccante emergente

Daniele Triolo

Come ormai noto, il Milan, per il prossimo calciomercato estivo, è alla ricerca di un nuovo attaccante centrale. In questa stagione, infatti, Zlatan Ibrahimović (che rinnoverà fino al 30 giugno 2022) si è fermato troppe volte per problemi muscolari. Oltretutto, Rafael Leão ed Ante Rebić hanno dimostrato di poter dare il meglio di loro partendo dall'esterno. Infine, su Mario Mandžukić, ad oggi, permangono dubbi sull'integrità fisica.

Ecco perché Paolo Maldini e Frederic Massara, dirigenti rossoneri, stanno sondando il mercato italiano ed internazionale alla ricerca di un 'numero 9' che possa fare al caso del Diavolo nel presente, per giocare con Ibra ed al posto di Ibra sin da subito. Ma anche e soprattutto per il futuro, ovvero quando l'avventura del bomber nativo di Malmö con la casacca rossonera sarà giunta al termine per sopraggiunti limiti di età. L'attaccante che, più di tutti, il Milan punterebbe ad avere è Dušan Vlahović della Fiorentina.

Per caratteristiche fisiche e tecniche, infatti, il serbo, classe 2000, è il giocatore che potrebbe rappresentare il perfetto successore di Ibrahimović. Il suo costo, però, oltre i 40 milioni di euro, potrebbe far desistere i rossoneri dal fare un tentativo. Il sogno del Milan, per il calciomercato estivo 2021, sarebbe quello di mettere le mani su Erling Braut Haaland, altro 2000, macchina da gol del Borussia Dortmund. Ma il nome del centravanti norvegese è sicuramente fuori portata economica del club di proprietà del fondo Elliott Management Corporation.

Attenzione, però, perché se su Haaland non ci sono margini di manovra questi potrebbero esserci per chi, al RB Salisburgo, ne ha raccolto di fatto l'eredità. Stiamo parlando di Patson Daka, classe 1998, attaccante centrale dello Zambia in grado, però, di svariare su tutto il fronte offensivo. È un calciatore fenomenale, scoperto dagli attenti scout del gruppo 'Red Bull' e lanciato titolare in Austria proprio con la cessione di Haaland al BVB.

In questa stagione, finora, Daka ha segnato ben 30 gol in 33 gare con il RB Salisburgo tra Bundesliga austriaca (23), Coppa nazionale (5) e preliminari di Champions League (2), restando, però, all'asciutto sia in Champions sia in Europa League, poi, con la compagine allenata da Jesse Marsch. Sotto contratto con il suo attuale club fino al 30 giugno 2024, Daka è valutato circa 20 milioni di euro.

L'evoluzione di Daka è seguita, con interesse, anche da molte squadre di Premier League, principalmente da Liverpool, Everton, Arsenal e Manchester United. Ma il Milan, ad ogni modo, non lo perde di vista. Potrebbe, infatti, con una spesa modica aggiudicarsi un attaccante in grado di dare molte soddisfazioni alla squadra di Stefano Pioli. Questo, invece, l'intrigante piano del Milan per prendere Belotti >>>