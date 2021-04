Calciomercato Milan – Belotti chiama il Diavolo: le ultime | PM News

Le ultime sul calciomercato del Milan: Andrea Belotti, attaccante del Torino, vuole i rossoneri. Ecco cosa abbiamo scoperto

Salvatore Cantone

C'è una novità importante sul calciomercato del Milan che riguarda Andrea Belotti. Come tutti sanno, l'attaccante è in scadenza nel 2022 con il Torino, con il Gallo che inizia progettare il suo futuro. L'ex Palermo ha dato e continua a dare l'anima per i colori granata, ma dall'altra parte c'è anche la voglia di crescere e di misurarsi in una realtà diversa per lottare al vertice sia in Italia e sia in Europa. Desiderio legittimo per un attaccante che sarà protagonista del prossimo Europeo con la maglia azzurra.

Secondo quanto appreso dalla redazione, Belotti vorrebbe giocare nel Milan nella prossima stagione. Nel caso in cui arrivasse un'offerta di Maldini e Massara in estate, infatti, il centravanti chiederebbe personalmente al presidente Urbano Cairo la cessione. Il Gallo è tifoso del Milan e soprattutto crede di meritarsi una chance in rossonero, visto che nel 2017 c'era stato già un interessamento da parte di Mirabelli e Fassone, con Cairo che rifiutò l'offerta.

Milan in pole position dunque, con Belotti che ha preso da questo punto di vista una posizione netta. Lasciare Torino non è comunque una scelta facile per il Gallo, e infatti non è detto che chieda la cessione nel caso in cui arrivasse un'offerta parte di un'altra squadra italiana. Negli ultimi mesi si è parlato di un interesse da parte di Roma, Napoli, Fiorentina e Inter. Un'altra considerazione importante: Belotti vorrebbe rimanere in Italia, e dunque in questo momento sembra da scartare l'ipotesi Premier League. Sempre a proposito di calciomercato: non c'è solo Belotti. Il Milan ha individuato il sostituto di Donnarumma.