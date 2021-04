GAZZETTA DELLO SPORT – La prima pagina di oggi, 13 aprile 2021

La prima pagina della Gazzetta dello Sport in edicola oggi, martedì 13 aprile 2021. Tutte le notizie sportive tra calciomercato e Milan

Questa la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', in edicola oggi, martedì 13 aprile 2021 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

'La Gazzetta dello Sport' in edicola questa mattina, in prima pagina, dedica ampio risalto ad Antonio Conte, tecnico dell'Inter, capace di far volare la squadra nerazzurra e di far fatto impennare le quotazioni di mercato dei suoi giocatori. In alto, sotto la testata, un focus sul calciomercato ed il fatto che Napoli, Roma e Lazio rischino di non giocare la Champions League nella prossima stagione.