Milan sui media, le prime pagine dei giornali di oggi (13/04/2021)

'La Gazzetta dello Sport' in edicola questa mattina, in prima pagina, dedica ampio risalto ad Antonio Conte, tecnico dell'Inter, capace di far volare la squadra nerazzurra e di far fatto impennare le quotazioni di mercato dei suoi giocatori. In alto, sotto la testata, un focus sul calciomercato ed il fatto che Napoli, Roma e Lazio rischino di non giocare la Champions League nella prossima stagione. In basso, i tormenti di Cristiano Ronaldo, che chiede una Juventus più forte ed in Champions per restare, e quelli di Zlatan Ibrahimović, 'pizzicato' al ristorante a Milano in zona rossa. Infine Benevento-Sassuolo, posticipo di Serie A, è terminato 0-1 per gli ospiti.