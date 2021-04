Calciomercato Milan – Un obiettivo rossonero conteso in Premier League

Le ultime news sul calciomercato del Milan: sebbene seguito dal Diavolo per mesi, ora un obiettivo concreto potrebbe volare in Inghilterra ...

Sebbene sia stato un obiettivo di calciomercato del Milan per svariati mesi, sembra ora prendere la strada della Premier League il centrocampista Boubakary Soumaré . Sul classe 1999, che andrà in scadenza di contratto con il Lille il prossimo 30 giugno 2022 , ci sarebbero, soprattutto, tre club del massimo campionato inglese.

Si tratta, secondo quanto riferito dal 'Daily Star', del Leicester City (in vantaggio sulle altre in caso di qualificazione in Champions League), del Tottenham Hotspur e del Manchester United, che vedrebbe in Soumaré il perfetto erede di Paul Pogba, il quale dovrebbe lasciare i 'Red Devils' al termine dell'attuale stagione.