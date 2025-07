Archie Brown è sempre più vicino a vestire la maglia del Fenerbahce. Il terzino sinistro ha ottenuto il via libera per volare a Istanbul

Archie Brown è sempre più vicino a vestire la maglia del Fenerbahce. Secondo quanto riportato dal portale belga Nieuwsblad, il terzino sinistro inglese ha ottenuto il via libera dal Gent per volare a Istanbul, dove è atteso per definire i dettagli dell’accordo con il club turco.