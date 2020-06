Calciomercato Milan – Anche l’Arsenal si iscrive nella corsa a Milik

CALCIOMERCATO MILAN – Arkadiusz Milik, classe 1994, centravanti polacco che, con la maglia del Napoli, ha finora realizzato 46 gol in 109 gare in tutte le competizioni, dovrebbe andare via al termine della stagione.

Milik, ex Ajax, non avrebbe infatti intenzione di prolungare il contratto con il club di Aurelio De Laurentiis, che scadrà il 30 giugno 2021. Il Napoli valuta il suo ariete almeno 40 milioni di euro.

Come noto, Milan e Juventus sono sulle tracce di Milik anche se, come riportato da ‘Tuttosport‘ oggi in edicola, alla corsa per il numero 99 azzurro si sarebbe iscritto anche l’Arsenal di Mikel Arteta. QUESTE LE ULTIME DI MERCATO SU GIGIO DONNARUMMA >>>