Calciomercato Milan – Piace Milik, ma il Napoli spara altissimo | News

CALCIOMERCATO MILAN – Zlatan Ibrahimovic è ancora incerto sul suo futuro. Comunque vada a finire con lo svedese, che resti o meno al Milan anche per la stagione 2020-2021, la certezza è che il Diavolo, sul mercato, dovrà reperire almeno un altro forte attaccante per poter essere realmente competitivo.

Oltre a Luka Jovic, bomber serbo del Real Madrid, nel mirino del club di Via Aldo Rossi ci sarebbe anche Arkadiusz Milik, classe 1994, centravanti polacco del Napoli che, in azzurro, ha finora realizzato 46 gol in 109 gare totali tra campionato e coppe. Il giocatore non ha intenzione di rinnovare il contratto che scadrà il 30 giugno 2021 e, pertanto, al termine della stagione attuale sarà ceduto.

Milik piace anche alla Juventus, ma i rossoneri sono pronti ad ingaggiare un duello di mercato con la ‘Vecchia Signora‘: il problema, per entrambi i club interessati all’ex Ajax, è il prezzo che il Presidente Aurelio De Laurentiis fa del suo calciatore, ancora piuttosto alto nonostante la scadenza ravvicinata dell’accordo con il club campano. Secondo ‘SportItalia‘, infatti, per meno di 50 milioni di euro Milik non si muoverà da Napoli.

Non è escluso, quindi, che possano tornare in gioco anche squadre all'estero, una su tutte l'Atlético Madrid.