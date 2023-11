Adams: “Felice di stare a Montpellier: ho tutto ciò di cui ho bisogno”

Giunto a Montpellier nell'estate scorsa, per 4,5 milioni di euro, dai norvegesi del Lillestrøm dopo aver giocato già metà stagione nel campionato locale, Adams avrebbe potuto pagare la stanchezza. Così non è stato: ha già segnato 7 gol in 11 partite di questa edizione della Ligue 1. Qual è il suo segreto? Ecco la sua risposta: "Sono giovane e riposo il più possibile. Faccio quello che devo fare. Ho giocato 17 partite prima di arrivare al MHSC, per il fisico sono tante, ma qui abbiamo uno staff medico tra i migliori. Sono lì per tutto ciò di cui abbiamo bisogno e mi prendo cura di me stesso il più possibile. Penso di poter continuare così".

"La Ligue 1 è speciale: tutti possono battere tutti" — Adams, quindi, ha parlato di come si sta trovando in Francia dopo l'esperienza in Scandinavia: "La Ligue 1 è un campionato molto più importante. È nelle Top 5 in Europa. L’intensità del gioco non è la stessa della Norvegia, fisicamente le partite chiedono tanto. Inoltre, tutti possono battere tutti. È speciale! Anche la qualità dei giocatori è diversa". Il Diavolo, molto probabilmente, dovrà guardare in casa Lille, a Jonathan David, più che a Montpellier per acquistare il suo nuovo bomber. LEGGI ANCHE: Mercato Milan, un top player esperto con Giroud: l'indiscrezione >>>

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Milan senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Pianetamilan per scoprire tutte le news di giornata sui rossoneri in campionato e in Europa.