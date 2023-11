Calciomercato – Attaccante, David non è incedibile: il Milan ci prova

Il Milan cerca un centravanti con presenza fisica, possibilmente diverso - per caratteristiche - da Giroud, ma che sappia fare gol. E per la 'rosea' Jonathan David riempie le caselle. Il canadese, classe 2000, ha qualità, esperienza, è diverso da Giroud e segna. O, per meglio dire, segnava: in stagione, finora, soltanto 2 gol in Ligue 1 e 2 in Conference League.

Sta segnando poco e ha il contratto in scadenza nel 2025: può partire — È uno dei motivi, questo, per cui il prezzo del cartellino di David può abbassarsi fino a 40 milioni di euro e, come il Milan spera, ancora di più. L'altro motivo è il contratto in scadenza il 30 giugno 2025 e che non verrà rinnovato. Pur di non perdere, magari, il giocatore a parametro zero tra 18 mesi, i 'Dogues' considererebbero un'offerta del Diavolo. In poche parole, David non è incedibile, neanche a gennaio, e il Milan è pronto a fare un tentativo per prenderlo. LEGGI ANCHE: Mercato Milan, un top player esperto con Giroud: l'indiscrezione >>>

