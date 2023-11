Calciomercato Milan – Attaccante, un top player con Giroud: l’indiscrezione

Questo weekend riparte il campionato dopo la sosta per le Nazionali, l'ultima del 2023, ma in casa Milan tiene banco il calciomercato. O meglio, quello che potrà essere lo scenario per il club rossonero tra la sessione di gennaio e quella di giugno 2024. I dirigenti del club di Via Aldo Rossi, ovvero Giorgio Furlani, Geoffrey Moncada e Antonio D'Ottavio, hanno acquistato dieci giocatori nuovi la scorsa estate, ma l'organico del tecnico Stefano Pioli ha ancora bisogno di essere messo a punto. Passiamo in rassegna, dunque, i progetti del Diavolo.