Calciomercato Milan – Attaccante, Guirassy e Adams alternative a David

Serhou Guirassy e Akor Adams piacciono al Milan per il calciomercato di gennaio. Sono le principali alternative in attacco a Jonathan David

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, parlando del calciomercato del Milan, ha evidenziato come, a gennaio, il Diavolo abbia bisogno di un attaccante e come il prescelto del club di Via Aldo Rossi sia - sin da subito - Jonathan David, che il Lille non considera più incedibile e che, ad ogni modo, non ha più una valutazione stratosferica.