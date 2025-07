Calciomercato Juventus, idea Xhaka per la mediana: piace anche al Milan

Un centrocampo dinamico, capace di dettare il ritmo e imporre un pressing asfissiante. Questa è la visione di Tudor per la sua Juventus . Sebbene l'attenzione si sia finora concentrata su nomi come Wilfred Ndidi , l'ultima, intrigante idea per la mediana della Vecchia Signora porta a Granit Xhaka , un giocatore che risponde perfettamente alle richieste di Tudor e che, non a caso, era stato trattato anche dal Milan .

Xhaka: l'esperienza e la completezza che fanno gola alle big

La Juventus cerca corsa, geometrie e anche gol a centrocampo, e Xhaka, con la sua esperienza e completezza, incarna tutte queste qualità. Come riferito da Tuttosport, il capitano della Svizzera è in grado di abbinare fisicità e visione di gioco, elementi cruciali per il calcio intenso che Tudor vuole proporre. La sua capacità di dettare i tempi, recuperare palloni e persino rendersi pericoloso in zona gol lo rende un profilo estremamente interessante per i bianconeri, che cercano un leader in mezzo al campo.