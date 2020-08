Calciomercato Inter – Tonali a un passo: le cifre dell’operazione

ULTIME NOTIZIE MERCATO INTER – ‘La Gazzetta dello Sport’ non ha dubbi: è fatta per il trasferimento di Sandro Tonali all’Inter. Il giocatore, seguito anche dal Milan per diversi mesi, si trasferisce in nerazzurro con la formula del prestito con diritto di riscatto fissato a 35 milioni di euro. Un profilo che mette tutti d’accordo: che sia ancora Antonio Conte l’allenatore nerazzurro oppure Massimiliano Allegri poco cambia: il classe 2000 sarà parte integrante dell’Inter del presente e del futuro.

