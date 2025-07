Passerini: “L’Arsenal ha dominato, ma la tenuta difensiva del Milan…”

Il giornalista Carlos Passerini ha commentato così sul suo canale YouTube la prestazione della squadra di Massimiliano Allegri contro l' Arsenal di Mikel Arteta . Nonostante i tanti assenti in casa rossonera, il Milan è comunque riuscito a perdere soltanto per 1-0 contro un Arsenal che ha sicuramente dominato la partita ma che sul mercato ha speso più di 200 milioni di euro e che ha messo in campo tutti i titolari. Ecco le parole del giornalista Passerini.

Milan, Passerini: "Il risultato poteva essere più negativo. Terracciano e Torriani..."

"Il gol di Saka è uno come tanti presi nella stagione scorsa: cross dalla sinistra e Bartesaghi che si perde l'inserimento. Ma non è solo questo l'appunto che si può fare a questa partita, premettendo che è un'amichevole e un po' strampalata. È una sconfitta che non racconta fino in fondo la partita: l'Arsenal ha dominato".