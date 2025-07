"Esclusiva. Il Flamengo sta provando a capire se ci sono i margini per inserirsi su Emerson Royal. Nonostante il Milan abbia raggiunto un accordo verbale con il Beşiktaş proprio nelle ultime ore, il club brasiliano ha avviato i primi contatti per il terzino brasiliano. La partita è ancora aperta. Il Beşiktaş è pronto a tirarsi fuori dalla corsa per Emerson Royal! Adesso il Flamengo vuole provare ad avanzare rapidamente nelle trattative per il terzino del Milan, che ha dato massima apertura alla destinazione".