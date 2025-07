Sarebbe in fase di definizione la trattativa che potrebbe portare Emerson Royal a trasferirsi dal Milan al Besiktas in questo calciomercato estivo. Il brasiliano, infatti, non dovrebbe trovare spazio in rossonero e per questo motivo ha accettato la corte del club turco. Secondo quanto riferito da Matteo Moretto e Fabrizio Romano, tramite i propri profili 'X', ci sarebbero stati nuovi contatti nelle ultime e ore e l'operazione starebbe viaggiando spedita. La formula è quella del diritto di riscatto a 10 milioni di euro. Ci sarebbe stato anche un inserimento all'ultimo minuto del Flamengo.