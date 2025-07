Il Milan di Massimiliano Allegri perde, 0-1, la prima amichevole della sua tournée in Asia e in Australia: cade al cospetto dell'Arsenal di Mikel Arteta in una partita dove i 'Gunners' hanno sicuramente fatto meglio. Ma sul collo del Diavolo è ancora palesemente appeso il cartello 'lavori in corso'. Decide, al 53', un gol di Bukayo Saka, abile a inserirsi dalla parte di Davide Bartesaghi sul cross di Jakub Kiwior per far secco Pietro Terracciano da pochi passi. PROSSIMA SCHEDA