Calciomercato Milan, Emerson Royal verso il Besiktas: la formula

Emerson Royal potrebbe lasciare il Milan in questa sessione estiva di calciomercato per approdare in Turchia al Besiktas. Le ultime news

Daniele Triolo Redattore 23 luglio 2025 (modifica il 23 luglio 2025 | 09:08)

Secondo il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, il Milan sta intensificando i contatti con il Beşiktaş per la cessione di Emerson Royal ai turchi in questa sessione estiva di calciomercato.