Calciomercato Milan, no Leoni no problem: Moncada ti porta lui

Il calciomercato estivo del Milan, dopo tanto patire, sta prendendo finalmente un senso logico. Se nella prima fase i tifosi del Diavolo hanno dovuto ingoiare i bocconi amari delle cessioni di Tijjani Reijnders e Theo Hernández, ora, finalmente, qualcosa riesce a muoversi anche in entrata. Non è facile, per il direttore sportivo Igli Tare, confezionare una squadra pronta per vincere Scudetto e Coppa Italia, visti i tanti paletti economici posti dall'amministratore delegato Giorgio Furlani. Ma la missione, con bravura, è possibile. PROSSIMA SCHEDA