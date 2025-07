Christian Comotto, infatti, ha mostrato una grande personalità già nel corso del tempo regolamentare nei pochi minuti giocati. Non solo, perché durante i calci di rigore, che comunque non valevano per il successo finale, ma si sono disputati indipendentemente da quello che sarebbe stato il risultato al termine dei 90', lui ha tirato quello decisivo con un certo carisma. E pensare che c'erano stati contatti con lo Spezia per una sua cessione a titolo temporaneo. Il Milan dovrebbe puntare su questo ragazzo, anche alla luce della prestazione odierna, o quanto meglio dargli una chance.