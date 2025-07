Christian Comotto, centrocampista del Milan del 2008, potrebbe trasferirsi allo Spezia in Serie B in questa sessione estiva di calciomercato

Secondo quanto riferito da Gianluca Di Marzio, giornalista sportivo di 'Sky Sport' esperto di calciomercato attraverso il proprio sito web ufficiale, il giovane Christian Comotto potrebbe salutare il Milan in questa sessione estiva.

Sul centrocampista classe 2008, figlio d'arte (il padre Gianluca ha militato in Serie A per Vicenza, Torino, Reggina, Ascoli, Fiorentina e Cesena), infatti, è piombato lo Spezia. Compagine che, nella stagione 2025-2026, militerà in Serie B.